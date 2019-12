LIVE: Sassuolo-Napoli ST (1-1) Traorè, Allan

Sassuolo e Napoli tra poco in campo al Mapei Stadium per l'ultima partita prima della sosta natalizia. Queste le formazioni ufficiali:

SASSUOLO: Pegolo; Muldur, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Duncan, Traore, Boga; Caputo.

A disp: Turati, Russo, Rogerio, Romagna, Ferrari, Tripaldelli, Mazzitelli, Bourabia, Magnanelli, Djuricic, Oddei, Raspadori.

All. Roberto De Zerbi



NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

A disp: Ospina, Daniele, Hysaj, Elmas, Younes, Leandrinho, Gaetano, Llorente, Lozano, Mertens.

All. Gennaro Gattuso

A breve la cronaca del match e il nostro post partita direttamente dal Mapei Stadium. Stay tuned!

Primo tempo

0' Partiti

1' Caputo guadagna il primo corner del match. Traorè da sinistra, girata di testa di Locatelli, Mario Rui salva sulla linea di porta, ancora angolo

2' Traorè dalla bandierina di destra direttamente sul fondo

4' Punizione per i neroverdi dalla fascia sinistra, Locatelli calcia in area, il Sassuolo mantiene il possesso

4' Siluro di Duncan dal limite, Meret si distende e devia in angolo

11' Altro corner per il Sassuolo, Traorè da destra, palla in area, respinta, ma ancora neroverde, Boga da destra per Caputo, che però non aggancia, si riparte da Meret

13' Primo angolo per il Napoli. Callejon da destra, Marlon respinge di testa

15' Altro corner per gli opsiti. Mario Rui da destra verso l'area, respinge lontano Duncan

18' Muldur copre un'uscita non proprio perfetta di Pegolo, palla respinta in corner

19' Sugli sviluppi del corner, il colpo di testa di Manolas finisce di poco oltre la traversa

20' Corner per il Sassuolo concluso con un fallo in attacco, si riparte da Meret

22' Cross di Kyriakopoulos deviato in angolo. Traorè da sinistra sul secondo palo, svetta di testa Obiang, ma la palla è alta sulla traversa

25' Traversone di Kyriakopoulos, Caputo sbaglia ancora

29' Goooooolllllll!!!!!! Locatelli pesca Traorè sul secondo palo e lui insacca alla spalle di Meret

33' Ammonito Mario Rui per un colpo a Muldur

37' Ammonito Traorè

43' Ripartenza di Locatelli, che serve Traorè a destra, lui calcia addosso a Meret

1' di recupero

45'+1 Corner per il Napoli, batti e ribatti in area, palla respinta. Chiffi manda tutti a riposo

SECONDO TEMPO

46' Cambio nel Napoli, fuori Luperto e dentro Hysaj. Si ricomincia

48' Ripartenza del Napoli, Insigne tenta di beffare Pegolo che però rientra, e devia coi piedi sulla linea di porta, angolo per il Napoli

50' Check del VAR in corso per un presunto fallo in area di Locatelli. Tutto regolare, si riparte

51' Cambio nel Sassuolo, fuori Marlon e dentro Romagna

52' Errore in disimpegno del Sassuolo al limite dell'area, tiro a giro di Insigne, Pegolo para

53' Diagonale di Muldur, fuori di un soffio

56' Ripartenza di Kyriakopoulos, che calcia in porta, nulla di difficile per Meret

57' Allan si libera di Peluso e calcia dal limite, imprendibile per Pegolo, 1-1