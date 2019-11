LIVE: Sassuolo-Lazio ST (1-1) Immobile, Caputo

Alle 15 il Sassuolo scenderà in campo contro la Lazio. Queste le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Djuricic, Caputo, Boga.

A disp: Russo, Turati, Muldur, Kyriakopoulos, Piccinini, Tripaldelli, Bourabia, Mazzitelli, Obiang, Raspadori.

All. Roberto De Zerbi



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

A disp: Proto, Guerrieri, Bastos, Lukaku, Vavro, Parolo, Jony, Adekanye, Cataldi, Anderson, Caicedo.

All. Simone Inzaghi

A breve la cronaca del match e il nostro post partita direttamente dal Mapei Stadium. Stay tuned!

PRIMO TEMPO

0' Partiti

1' Corner per la Lazio. Acerbi recupera palla in area, Toljan respinge. Rimessa laterale per biancocelesti

3' Ripartenza firmata Locatelli-Caputo, sbaglia l'ultimo passaggio il 9 neroverde

5' Duncan dai venti metri, palla sul fondo

6' Cross di Toljan per Caputo, chiuso in area dalla difesa avversaria

7' Filtrante di Immobile per Correa che calcia sul primo palo, Consigli c'è, corner per la Lazio. Nulla di fatto, si riparte dal portiere neroverde

14' Strepitoso Consigli su un tentativo di Luis Alberto, sulla ribatutta si fa trovare pronta la difesa neroverde

16' Punizione per la Lazio dalla fascia destra, palla in area, Consigili respinge, Locatelli in rovescata allontana

23' Ammonito Lulic per un fallo su Toljan

25' Ottima chiusura di Duncan su Immobile pronto a ripartire

27' Azione corale in area del Sassuolo, esce bene Strakosha

29' Djuricic guadagna il primo corner neroverde del match. Batte lui dalla bandierina di destra, palla respinta, Duncan tenta il pallonetto, nessun problema per Strakosha

32' Tentativo di Caputo, Felipe ci mette il piede e devia in corner. Djuricic da destra, palla in area, respinta, la recupera Magnanelli e torna da Consigli che rinvia lungo

33' Gol di Ciro Immobile. Liscio clamoroso di Consigli che si fa passare la palla tra le mani e può solo guardarla andare in porta

36' Siluro di Duncan, alto di un soffio sulla traversa

40' Inizia a diluviare sul Mapei Stadium

43' Gran girata al volo di Corra, Consigli respinge, riparte Toljan a tutta velocità, lo ferma fallosamente Felipe, ammonito

44' Punizione per il Sassuolo da destra, Locatelli calcia in area, batti e ribatti, tentativo di Peluso deviato in corner

45' Gooooooolllll!!!!!!!!!!!!! Djuricic dalla bandierina di sinistra, colpo di testa di Peluso, palla a Caputo sul secondo palo, gollllll!!!!!

Chiffi manda tutti a riposo, 1-1 al Mapei Stadium

SECONDO TEMPO

45' Si riparte

48' Tiro a giro di Boga, alto sulla traversa

49' Cambio nella Lazio, fuori Lulic e dentro Lukaku, fuori Felipe e dentro Bastos

51' Corner per la Lazio, palla respinta, sarà corner dal lato opposto, ancora respinta, corner da destra

53' Il Sasuolo regge e Bastos commette fallo su Boga restituendo il possesso ai neroverdi

56' Duncan dal limite, deviazione in corner