LIVE: Lecce-Sassuolo ST (2-1) Lapadula. Toljan, Falco

Neroverdi in campo alle 15 al Via Del Mare contro il Lecce. Queste le formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu; Babacar, Lapadula.

A disp: Vigorito, Benzar, Rispoli, Riccardi, Dell’Orco, Vera, Imbula, Shakhov, Falco, Dubickas, La Mantia, Rimoli.

All. Fabio Liverani



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Traorè, Obiang, Locatelli; Berardi, Defrel, Boga.

A disp: Russo, Turati, Peluso, Piccinini, Muldur, Tripaldelli, Ghion, Magnanelli, Duncan, Djuricic, Raspadori.

All. Roberto De Zerbi

PRIMO TEMPO

0' Partiti

2' Fallo di Mancosu su Kyriakopoulos, punizione per il Sassuolo

4' Filtrante perfetto di Berardi per Traorè che sula linea dell'offside calcia altissimo sulla traversa

7' Babacar si gira e tira, Locatelli mura, dalla distanza Majer, vola Consigli ed è corner per il Lecce

9' Berardi prova il sinistro a giro, molto lontano dallo specchio della porta

10' Fallo di Toljan, punizione per il Lecce, Patriccione da sinistra sul secondo palo, palla respinta, si riparte da Gabriel

12' Ancora Majer dalla distanza, Consigli in corner

13' Defrel riparte e si porta in area, chiuso, serve Locatelli, la sua conclusione dalla distanza viene deviata in angolo

14' Traorè dalla bandierina di sinistra, batti e ribatti in area, alla fine è rimessa dal fondo. Babacar chiede il cambio, entra Falco

18' Lancio lungo per Lapadula che si beve Romagna e solo in area calcia dritto in porta. Lecce in vantaggio

23' Boga guadagna il corner, Berardi dalla bandierina di sinistra, colpo di testa di Marlon, sul fondo

30' Mancosu chiuso da Locatelli, angolo per il Lecce, fallo in attacco, si riparte da Consigli

35' Goooooooollllllll!!!!!! Palla perfetta di Locatelli per Toljan che di destro gela Gabriel

37' Fallo tattico di Locatelli su Lapadula, ammonito

39' Sanitari in campo per Tabanelli

40' Secondo cambio obbligato per Liverani, fuori Tabanelli e dentro Shakhov

41' Fallo di Locatelli su Lapadula a pochi passi dall'area, punizione per i padroni di casa

42' Punizione stellare di Falco, dritto in porta, 2-1 per il Lecce

2' di recupero

45'+1 Ammonito Toljan per un fallo al vertice dell'area su Lapadula. Altra punizione da zona pericolosa per il Lecce. Falco calcia sul secondo palo, riparte il Sassuolo e Boga guadagna il corner

45'+2 Nulla di fatto sul corner, Ros manda tutti a riposo

SECONDO TEMPO

45' Si riparte

53' Kyriakopoulos guadagna un calcio di punizione. Traorè calcia sul secondo palo ma Defrel commette fallo in attacco

59' Fallo di Calderoni su Berardi, ammonito e punizione per i neroverdi

60' Punizione di Berardi da destra, troppo lunga, sul fondo

62' Corner per il Sassuolo, cross di Boga sul secondo palo, lunga, si riparte da Gabriel

66' Cambio nel Sassuolo, fuori Traorè e dentro Djuricic

67' C'è Berardi a terra in area, check del VAR in corso. Sanitari in campo per il neroverde

69' Niente rigore per il Sassuolo, intanto Berardi si rialza