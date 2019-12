LIVE: Juventus-Sassuolo ST (1-2) Bonucci, Boga, Caputo

Sassuolo ospite della Juventus per il lunch match. Queste le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Can, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi; Ronaldo, Higuain.

A disp: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Demiral, Danilo, Matuidi, Ramsey, Dybala.

All. Maurizio Sarri



SASSUOLO (4-2-3-1): Turati; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Djuricic, Traorè, Boga; Caputo.

A disp: Russo, Pegolo, Peluso, Piccinini, Tripaldelli, Muldur, Ghion, Mazzitelli, Obiang, Duncan, Bourabia, Raspadori.

All. Roberto De Zerbi

A breve la cronaca del match e il nostro post partita. Stay tuned!

PRIMO TEMPO

0' Partiti

3' Punizione del Sassuolo, allontanata da Bonucci

4' Corner per il Sassuolo, palla ribatutta, ma il possesso rimane ai neroverdi, Traorè tenta la conclusione, ma è lenta, tutto facile per Buffon

8' Tiro dalla distanza di Emre Can, Turati c'è

10' Boga guadagna una punizione a pochi passi dall'area

11' Mancino di Kyriakopoulos, Buffon respinge coi pugni

19' Cocclusione di Boga, alta sulla traversa

20' Gol di Bonucci, conclusione all'angolino alla destra di Turati

22' Gooooooooollllll!!!!! Pallonetto di Boga, nulla da fare per Buffon

31' Ci prova Higuain, palla lontana dalla porta

35' Locatelli dalla distanza, fuori di poco

39' Colpo di testa di Traorè, fuori

40' Ammonito Djuricic

42' Corner per il Sassuolo, palla in mezzo, respinta, ma la recupera Kyriakopoulos

Fine primo tempo, 1-1 all'Allianz Stadium

SECONDO TEMPO

45' Si riparte senza cambi nelle due formazioni

47' Goooooolllllllll!!!!! Errore in disimpegno della Juve, Caputo recupera e calcia in porta, Buffon non trattiene la sfera che finisce in porta

49' Punizione di Ronaldo da 10 metri oltre l'area, Turati respinge

50' Altra parata di Turati su Higuain

53' Cambio nella Juve, fuori Bernardeschi e dentro Dybala, fuori Emre Can e dentro Matuidi