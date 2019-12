LIVE: Brescia-Sassuolo ST (0-2) Traorè, Caputo

Brescia e Sassuolo in campo tra poco al Rigamonti con queste formazioni:

BRESCIA (4-3-3): Alfonso; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek, Torregrossa, Balotelli.

A disp: Andrenacci, Martella, Mangraviti, Gastaldello, Magnani, Viviani, Zmrhal, Ndoj, Ayè, Morosini, Donnarumma, Matri.

All. Eugenio Corini



SASSUOLO (4-3-1-2): Pegolo; Toljan, Marlon, Romagna, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Traore, Boga; Caputo.

A disp: Turati, Peluso, Muldur, Ferrari, Tripaldelli, Kyriakopoulos, Magnanelli, Duncan, Mazzitelli, Bourabia, Djuricic, Raspadori.

All. Roberto De Zerbi

PRIMO TEMPO

0' Partiti

1' Brutto fallo di Sabelli su Rogerio, punizione per i neroverdi. Berardi calcia ma è tutto facile per Alfonso

7' Fallo di Rogerio su Torregrossa, punizione per il Brescia. Nulla di fatto

9' Percussione di Boga, che arriva in area, prova a crossare per Caputo ma di fatto dà la palla ad Alfonso

16' Spalek calcia sul primo palo, nessun problema per Pegolo

19' Corner per il Sassuolo: si chiude il Brescia, alla fine ci prova Berardi dalla distanza, tentativo fallito

25' Goooooolllll!!!! Filtrante perfetto di Berardi per Traorè che da posizione defilata sulla destra calcia sul primo palo e insacca l'1-0

27' Fallo tattico di Toljan su Balotelli, ammonito

29' Corner per il Sassuolo, Traorè calcia da sinistra in area, l'azione si conclude con un fallo su Torregrossa

30' Ammonito Rogerio

31' Conclusione di Balotelli deviata in angolo

33' Ammonito Obiang per un fallo su Torregrossa

34' Corner per il Brescia. Tonali da destra, palla corta per Romulo, Torregrossa svetta di testa, Pegolo para in due tempi

39' Balotelli trova il pareggio ma è in posizione di offside, gol annullato. Il VAR conferma il giudizio dell'assistente

2' di recupero

45'+1 Ammonito Spalek per un fallo su Romagna

45'+2 Corss di Rogerio, Mateju allontana. Di Bello manda tutti a riposo

Fine primo tempo, neroverdi in vantaggio al Rigamonti grazie al gol di Traorè

SECONDO TEMPO

45' Si riparte senza cambi nelle due formazioni

51' Errore di Obiang e ripartenza del Brescia. Azione insistita dei padroni di casa, alla fine Boga commette fallo su Balotelli

52' Punizione per il Brescia, Tonali calcia, Cistana di testa, palla sul fondo

53' Ammonito Torregrossa per un fallo su Marlon

54' Balotelli di testa sugli sviluppi di un corner, palla larga di un soffio

55' Colpo di testa di Torregrossa, Pegolo para

56' Ripartenza di Traorè che alla fine vuole fare tutto da solo e calcia sul fondo

59' Corner per i neroverdi. Traorè da sinistra, palla in area, Toljan non riesce a fermare la ripartenza avversaria. Ci pensa Boga

65' Conclusione di Locatelli deviata in angolo. Cambio nel Brescia, esce Spalek, entra Ndoj

66' Traorè da sinistra, palla in area, Caputo tenta la rovesciata ma non impatta la palla

71' Gooooolllll!!!! Rogerio crossa per Caputo che si gira e calcia sul prino palo beffando Alfonso

72' Cambio: nel Brescia Donnarumma subentra a Torregrossa, nel Sassuolo esce Rogerio ed entra Kyriakopoulos

75' Fallo su Boga e punizione per i neroverdi a 15 metri dall'area

76' Traorè batte la punizione, sulla ribattuta della barriera destro potente di Berardi, sul fondo

77' Triplo intervento di Pegolo in area